Москва, 27 января, 2025, 04:38 — ИА Регнум. Россия заняла 15-е место в рейтинге доступности бензина в Европе на начало 2025 года. Первое место занял Люксембург, следует из исследования «РИА Новости».

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Согласно исследованию, жители Люксембурга могут позволить себе приобрести более 2,7 тысячи литра на среднестатистическую зарплату. На втором месте — Великобритания с 2,2 тыс. литра. Далее идут Австрия, Ирландия и Норвегия. Жители этих государств могут себе позволить купить 1960 литров топлива на свою среднюю за месяц зарплату.

Россия заняла 15 — место, находясь в рейтинге между Испанией и Казахстаном. Россияне на среднемесячную зарплату могут позволить купить порядка 1242 литров 95-го бензина.

Замыкает рейтинг Молдавия, жители которой могут купить лишь 521 литр бензина.

Как передавало ИА Регнум, 25 декабря заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что по итогам года цены на топливо в России вырастут не выше уровня инфляции.По словам Новака, отечественный топливный рынок в полной мере обеспечен как бензином, так и дизельным топливом, а правительство внимательно следит за тем, чтобы цены на них не росли выше уровня инфляции. Вице-премьер также спрогнозировал рост спроса на нефть в текущем году на 1,2 млн баррелей ежесуточно, а в следующем — на 1–1,5 млн баррелей в сутки. Новак добавил, что в течение ближайших двух-трёх лет отечественная нефтегазовая отрасль станет на 90% независима от импорта технологий.

20 декабря в Федеральной антимонопольной службе заявили, что автомобильным экспертам не следует высказываться о ценах на бензин, чтобы не повлиять на них. В ведомстве отметили, что эксперты этим могут нарушить закон о конкуренции.

Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин счёл необоснованными претензии ФАС. По его словам, десять лет назад литр бензина в России стоил около 32 рублей, с тех пор его цена выросла почти в два раза, добавил эксперт.