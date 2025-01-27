Копенгаген, 27 января, 2025, 04:18 — ИА Регнум. Глав скандинавских стран пригласила на неформальный ужин премьер-министр Дании Метте Фредериксен для обсуждения ситуации с Гренландией в свете заявлений президента США Дональда Трампа. Об этом 26 января сообщил телеканал TV2.

News Oresund Метте Фредериксен

На встрече в Копенгагене присутствовали премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, премьер-министр Норвегии Юнас Гар Стёре и президент Финляндии Александер Стубб.

Премьер Дании повторила своё раннее заявление о том, что Гренландия не продаётся, а содружество Дании, Гренландии и Фарерских островов сохранится до тех пор, пока все его члены хотят этого.

«Мы не одиноки — у нас есть несколько близких союзников, с которыми мы разделяем наши ценности», — подчеркнула премьер Дании по итогам встречи.

Фредериксен отметила, что правительство Дании поддерживает контакты с администрацией президента США Дональда Трампа и обсуждает с ней вопросы безопасности в Арктическом регионе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Трамп, США сможет установить контроль над Гренландией, несмотря на возражения руководства Дании. Политик не стал уточнять, каким образом он собирается реализовывать своё намерение заполучить контроль над островом. Состоявшийся на неделе телефонный разговор президента США Трампа и премьра Дании Фредериксен был посвящён Гренландии и прошёл очень плохо. По словам свидетелей разговора, президент США был непреклонным, а впечатления от разговора сравнимы с «холодным душем».

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что в отношении острова возможны различные варианты действий, в том числе силовой.

16 января в статье для The Washington Post министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что жители острова не хотят вхождения в состав США.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее.

25 января датский экс-министр по делам Гренландии Том Хейм заявил, что Гренландию возможно выкупить у Дании Соединённым Штатам Америки лишь в случае отказа властей Великобритании присоединять к себе остров. Хейм пояснил, что в случае, если Трамп предпримет попытку выкупить Гренландию, то ему сперва необходимо спросить Великобританию, у которой с 1917 года остаётся первоочередное право выкупа острова.