Тель-Авив, Израиль, 27 января, 2025, 04:05 — ИА Регнум. Радикальное палестинское движение ХАМАС 30 января освободит троих заложников. Об этом 26 января сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

«После твёрдых и решительных переговоров, которые возглавлял премьер-министр Нетаньяху, ХАМАС отступил и проведёт ещё один раунд освобождения заложников в четверг. В ходе этого раунда будут освобождены мирная гражданка Арбель Йехуд, военнослужащая Агам Бергер и ещё одна похищенная», — уточнили в канцелярии Нетаньяху.

Помимо этого, в субботу, 1 февраля, ожидается освобождение ещё троих заложниц.

Ранее представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что ХАМАС освободит Арбель Йехуд до 31 января. При этом, по утверждению Израиля, Йехуд должна была быть освобождена ещё на прошлой неделе.

Как передавало ИА Регнум, власти Израиля освободили вечером 19 января первых 90 палестинских заключённых в рамках соглашения с ХАМАС в обмен на освобождение трёх заложниц из сектора Газа.

Власти Израиля будут предпринимать усилия по возвращению заложников из сектора Газа, пока не получат всех израильтян, оказавшихся там, заявил 19 января президент еврейского государства Ицхак Герцог. По его словам, речь идёт как о живых заложниках, так и о телах тех, кто погиб после плена.

Соглашение о временном перемирии в секторе Газа было достигнуто 15 января. Оно должно быть осуществлено в три этапа. Сначала Армия обороны Израиля начнёт вывод войск из Газы. При этом ХАМАС обязуется освободить 33 заложника.