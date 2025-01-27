Москва, 27 января, 2025, 03:54 — ИА Регнум. Попытка запрета европейскими политиками песни "Сигма-бой" является нападкой на творчество российских детей, и этот случай далеко не первый. Так прокомментировал 26 января руководитель Росмолодежи Григорий Гуров в своём Telegram-канале предложение Европарламента запретить популярный трек.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

Гуров указал, что европейские политики уже не в первый раз предпринимают попытки выступить против российских детей и напомнил о санкциях, введённых против "Движения первых" и Юнармии.

"О какой свободе могут говорить европейские политики, запрещая поп-культуру и творчество наших детей? Что дальше, запрет «Маши и Медведя» за пропаганду русских сказок?)" - задал риторический вопрос Гуров.

Ранее ИА Регнум сообщало, что немецкий депутат Европарламента Нела Риль выступила с предложением запретить трек «Сигма-бой» по причине «внедрения через его прослушивание пророссийских взглядов». По мнению Риль, трек написан якобы для внедрения российских идей и патриархальных взглядов на мир.

Песня «Сигма-бой» вышла в октябре 2024 года и быстро стала популярна у подростков во всём мире. Музыкальная композиция в исполнении 11-летней Светланы Чертищевой и 12-летней Марии Янковской вошла в международный музыкальный чарт Billboard, заняв седьмую строчку. На сервисе Spotify прослушивания возглавляла всемирный чарт Viral 50 Global, на сегодняшний день занимает четвёртое место в мире.