Москва, 27 января, 2025, 03:36 — ИА Регнум. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала лишить лицензии хирурга, который по ошибке вместо травмированного удалил здоровый мениск у гимнастки Лалы Крамаренко.

Татьяна Тарасова

«Случай просто небывалый! Если вместо больного мениска удалили здоровый, то у таких врачей надо отбирать (лицензию. — Прим. ред.). Даже не представляю, как это возможно! Надо просто ходить к тем врачам, которых ты знаешь и доверяешь. Но очень жаль и девочку, и Ирину Александровну (Винер, тренер сборной России по художественной гимнастики. — Прим. ред.), которая вложила в неё все свои знания», — приводит «РИА Новости» слова Крамаренко.

Тарасова выразила сожаление в связи с затраченным времени спортсменки на восстановление.

Как передавало ИА Регнум, о врачебной ошибке ранее сообщила Винер. По её словам, 20-летняя спортсменка, перенёсшая прошлым летом операцию, месяц восстанавливалась в Израиле. Очень сложно оценивать шансы об участии Крамаренко в Играх БРИКС 2028 года, отметила Винер.

Гимнастка Лала Крамаренко является чемпионкой России и Европы, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров. В июне она также победила на Играх БРИКС в личном многоборье и упражнении с лентой.