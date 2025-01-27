Минск, 27 января, 2025, 03:21 — ИА Регнум. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства, получив 86,82% голосов избирателей. Такие предварительные итоги озвучил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.

Henadz Zhinkov/Global Look Press

«По предварительным данным областных и минской городской комиссии… Лукашенко Александр Григорьевич — 86,82 процента», — сообщил Карпенко во время брифинга.

Выборы президента Белоруссии прошли 26 января с 8:00 до 20:00. Итоговая явка составила 85,7%.

Как передавало ИА Регнум, в выборах участвовали пять кандидатов, в том числе Лукашенко.

Ранее Карпенко сообщил, что на президентских выборах в Белоруссии не было зафиксировано каких-либо преступлений или злостных правонарушений. Он уточнил, что окончательные результаты выборов огласят 3 февраля.

Вице-спикер Совета Федерации РФ, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Константин Косачёв заявил, что выборы в Белоруссии прошли в соответствии с международными стандартами и могут быть признаны состоявшимися. Он добавил, что наблюдатели МПА не выявили серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.