Стокгольм, 27 января, 2025, 03:03 — ИА Регнум. Судно, подозреваемое в повреждении оптоволоконного подводного кабеля в Балтийском море, задержала прокуратура Швеции. Об этом 26 января сообщила пресс-служба шведского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

«Начато предварительное расследование по факту возможной серьезной диверсии после предполагаемого повреждения кабеля связи, проложенного между Швецией и Латвией в Балтийском море», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что по решению прокуратуры арестовано судно, подозреваемое в повреждении кабеля. О каком типе судна идёт речь и кому оно принадлежит, не уточняется.

Как пояснил старший прокурор Матс Юнгквист, в расследовании принимают участие несколько ведомств, в том числе национальное управление полицейских операций, береговая охрана и вооруженные силы.

«Могу заявить, что шведские власти сейчас интенсивно и сообща работают над расследованием этого инцидента», — добавил старший прокурор.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ВМС Латвии зафиксировали на месте повреждения подводного кабеля судно, которое якобы направлялось в Россию под флагом Мальты, однако не нашли следов какой-либо подозрительной активности.

Ранее портал LSM со ссылкой на Латвийский государственный радиотелевизионный центр (LVRTC) сообщил, что подводный оптоволоконный кабель в Балтийском море был повреждён утром 26 января. Центр утверждает, что есть основания полагать, что кабель существенно повреждён и что повреждение вызвано внешними воздействиями.

14 января шведская общественная телекомпания SVT сообщила, что подводный кабель в Балтийском море, соединяющий Швецию, Литву, ФРГ и Финляндию, получил повреждение. Ранее сообщалось о повреждении четырёх других кабелей.

В декабре генсек НАТО Марк Рютте также пообещал в срочном порядке рассмотреть вопрос развёртывания миссии военных патрулей Navy Policing в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов.

16 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что альянс воспользовался инцидентом с повреждением подводных кабелей в качестве предлога для увеличения своего военного присутствия в стратегическом регионе. Она отметила, что западные страны продолжают подрывать глобальную энергетическую безопасность.