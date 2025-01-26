Москва, 27 января, 2025, 02:47 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении группы подростков, которая нападала на других детей и пожилых граждан. Об этом 26 января сообщила пресс-служба СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«В социальных медиа сообщается, что группа подростков портит общедомовое имущество в многоквартирных домах, применяет насилие в отношении других детей и пожилых граждан. По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю организована процессуальная проверка», — говорится в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

Там отметили, что Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Как передавало ИА Регнум, 26 января в Краснодаре мужчина избил и ограбил пенсионера, совершив нападение в лифте одного из многоэтажных домов. Агрессор несколько раз ударил пенсионера, после чего обшарил все его карманы. Правоохранители начали проверку по факту нападения.

24 января двое подростков избили 70-летнего пенсионера у торгового центра в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Полицейские установили их личности. В отношении родителей подростков были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию»). Решается вопрос о квалификации совершённого деяния.