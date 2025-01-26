Москва, 27 января, 2025, 02:20 — ИА Регнум. Любой прибывший на территорию Украины контингент без согласия и разрешения на то России станет законной целью для ВС РФ. Об этом 26 января заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Pavel Kashaev/Global Look Press

Так он прокомментировал слова главы Военного комитета ЕС генерала Роберта Бригера о том, что »обеспечивать мир» на Украине якобы могла бы миссия под мандатом ООН, которая бы включала в себя, в том числе военных из стран «глобального Юга».

«Любой контингент вступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России — военная цель с вполне понятными последствиями», — прокомментировал слова Бригера Мирошник в Telegram-канале.

По мнению Мирошника, предложения о миротворческих контингентах в данный момент выдвигаются не ради установления мира, а в качестве попытки сохранить киевский режим от поражения.

Как передавало ИА Регнум, 22 января, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине потребуются минимум 200 тыс. миротворцев для обеспечения безопасности страны после завершения военного конфликта с Россией.

23 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия тоже может отправить военных бундесвера для участия в миротворческой миссии. Она подчеркнула, что в ней должны принять участие не только страны Европы, но и те страны, с которыми Россия имеет хорошие отношения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров. По его словам, Россия пытается добиться полноценного мира, а не временного перемирия, а для этого украинская сторона должна будет выполнить все обозначенные условия.

23 января официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Москва категорически не приемлет интервенцию войск НАТО на Украину. Она подчеркнула, что это может привести к неконтролируемой эскалации.