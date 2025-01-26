Тбилиси, 27 января, 2025, 02:15 — ИА Регнум. Акции протеста с требованием назначить новые выборы и освободить задержанных в ходе митингов лиц состоялись 26 января в центре Тбилиси и в крупных городах Грузии.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Грузии

Как сообщает «РИА Новости», в Тбилиси перекрыт для автомобильного движения проспект Руставели перед зданием парламента. В протестной акции принимают участие несколько сотен человек, при этом весь день по центральным улицам столицы Грузии проходили шествия.

Демонстрации состоялись также в Батуми, Зугдиди и Кутаиси. Это уже 60-й день непрерывных протестных акций в Грузии.

Центральный проспект Руставели перед парламентом в столице перекрыт для автомобильного движения. Это 60-й день непрерывных акций в Грузии. В акции в Тбилиси участвуют несколько сотен человек, при этом в течение дня по центральным улицам проходили шествия. Грузинские телекомпании транслируют кадры демонстраций в городах Батуми, Зугдиди и Кутаиси.

Грузинская оппозиция проводит акции протеста в Грузии с 28 ноября 2024 года, после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке до 2028 года рассмотрения вопроса о членстве Грузии в Евросоюзе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявили глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, действия властей Грузии по прекращению беспорядков будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом. 2 декабря Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против Грузии.

Позднее в этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что грузинские власти проводят политику в интересах собственной страны и не хотят быть пешкой Запада. Он уточнил, что США и ЕС делают попытки спровоцировать дестабилизацию в Грузии и обострить её отношения с Россией.