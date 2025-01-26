Вашингтон, 27 января, 2025, 01:47 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не нуждается в переговорах, так как преимущество в зоне спецоперации на стороне ВС России. Такое мнение высказал американский сенатор Томми Табервилл (Республиканская партия) в эфире радиостанции WABC.

Liu Jie/Global Look Press

По его мнению, киевский режим при поддержке НАТО и США плохо начал военные действия, поэтому президент РФ Владимир Путин «может делать всё, что захочет». Табервилл добавил, что в данный момент преимущество на стороне РФ.

«С чего бы вам хотеть сделки, если вы побеждаете? Он побеждает», — добавил сенатор.

Он также отметил, что киевский режим проигрывает, несмотря на поддержку со стороны США.

Как передавало ИА Регнум, 9 января занимавший на тот момент должность министра обороны США Ллойд Остин заявил, что у России есть преимущество в конфликте на Украине, хотя она не полностью доминирует в нём. Глава Пентагона также выступил с утверждением, что успехи России по освобождению территорий якобы «дорого обойдутся ей в будущем», добавив, что российским военным потребуются сухопутные силы для удержания существующих позиций.

6 января американская газета The Washington Post написала, что Украина может не пережить ещё один год вооружённого конфликта из-за потерь украинских формирований и нехватки личного состава. Отмечалось, что ведущиеся армией России боевые действия сейчас дошли до «переломного момента».

Издание Strategic Culture 6 декабря 2024 года написало, что союзники Украины в НАТО проигрывают в опосредованном вооружённом конфликте, а Россия уверенно побеждает в нём. По словам автора публикации, сложившаяся ситуация в Сирии и ситуация на Украине больше напоминают стратегическую военную кампанию, нежели совпадение.

Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что главное для победы в конфликте на Украине — это мотивация и внутренняя готовность человека к ведению борьбы. Глава государства отметил, что исход любого вооружённого конфликта определяется на поле боя, даже при наличии у сторон самого современного оружия.