Богота, 27 января, 2025, 01:41 — ИА Регнум. Распоряжение выделить президентский самолет для вывоза нелегальных мигрантов из США сделал президент Колумбии Густаво Петро после отказа принять военные самолёты США, на которых предполагалось доставить депортированных колумбийцев. Об этом сообщается 26 января в аккаунте администрации президента в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Густаво Петро

«Правительство Колумбии под руководством президента Густаво Петро выделило президентский самолет, чтобы облегчить достойное возвращение соотечественников, которые собирались прибыть в страну сегодня утром на депортационных рейсах. Эта мера является ответом на обязательство правительства гарантировать достойные условия», — уточняется в заявлении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что власти Колумбии ведут активные переговоры с США с целью достижения договорённостей, которые обеспечат «условия для уважения и достойного обращения с соотечественниками во время процессов депортации».

Ранее ИА Регнум сообщало, что Колумбия закрыла прилёт в страну военным самолётам с депортируемыми из США нелегальными мигрантами. Президент страны Петро потребовал от американских властей ввести протокол, в котором будет предусматриваться достойное обращение с высылаемыми мигрантами.

В ответ Соединённые Штаты Америки заявили о вводе пошлин в 25% на все товары из Колумбии и санкции против Боготы за отказ принимать самолёты с депортированными из США нелегальными мигрантами. Как указал президент США Дональд Трамп, Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства, касающиеся депортации мигрантов.