Тверь, 27 января, 2025, 01:30 — ИА Регнум. Над Тверской областью российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили один украинский беспилотник. Об этом в ночь на 27 января сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«27 января силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации и Росгвардии над Тверской областью сбит беспилотный летательный аппарат», — приводит слова Рудени Telegram-канал пресс-службы областного правительства.

Он добавил, что на месте работают оперативные службы. Предварительно, в результате атаки пострадавших и разрушений на земле нет. Ситуация находится на контроле губернатора.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 января над городским округом и территориями двух районов Воронежской области перехватили и сбили несколько украинских беспилотников. Губернатор региона Александр Гусев уточнил, что пострадавших и разрушений на земле в результате атаки, предварительно, нет.

Помимо этого, вечером 26 января губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что украинский беспилотник был подавлен силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в регионе.

26 января Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских БПЛА. Там уточнили, что восемь беспилотников были подавлены над Рязанской областью, шесть — над Курской и ещё один — над территорией Белгородской области.