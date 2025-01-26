Лондон, 27 января, 2025, 00:57 — ИА Регнум. Премьер Великобритании Кир Стармер провёл первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом с момента инаугурации американского лидера. Об этом 26 января сообщили в офисе британского премьера.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Премьер-министр сегодня говорил с президентом Трампом. Они договорились скоро встретиться», — уточняется в заявлении правительства Великобритании.

Отмечается, что Трамп начал разговор с соболезнований Стамеру в связи со смертью брата премьера, Ника. Премьер-министр в ходе разговора поздравил американского лидера с вступлением в должность президента США.

Кроме того, политики обсудили торговлю и сотрудничество между странами, а также совместную работу в сфере безопасности на Ближнем Востоке. Стармер высоко оценил роль американского лидера в процессе обмена заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что команда президента США Дональда Трампа хочет продвинуть кандидатуру лидера британской партии Reform UK Найджела Фараджа на пост премьер-министра Великобритании. Утверждается, что помощники Трампа, предположительно, провели встречу с членами партии Reform UK в Лондоне, чтобы обсудить предстоящие выборы.

Помимо этого источник сообщил о планах Трампа нанести официальный визит в Великобританию, однако направиться напрямую в Букингемский дворец, игнорируя британское правительство.

1 января американский миллиардерИлон Маскназвал партию Reform UK последней надеждой Британии. Эту политическую силу Фарадж создал в 2018 году для пропаганды брексита (выхода Соединённого Королевства из состава ЕС). Ранее Reform UK имела название Brexit Party.