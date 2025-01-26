Воронеж, 27 января, 2025, 00:55 — ИА Регнум. Над городским округом и территориями двух районами Воронежской области перехватили и сбили несколько украинских беспилотников. Об этом в ночь на 27 января сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории двух районов и одного городского округа Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал Гусев в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений на земле в результате атаки, предварительно, нет. Гусев предупредил жителей региона, что опасность атаки украинских беспилотников в области сохраняется.

Как передавало ИА Регнум, вечером 26 января губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что украинский беспилотник был подавлен силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в регионе.

26 января Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских БПЛА. Там уточнили, что восемь беспилотников были подавлены над Рязанской областью, шесть — над Курской и ещё один — над территорией Белгородской области.

26 января пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщила, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» пресекла атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на водонапорный узел в Донецке.