Рига, 27 января, 2025, 00:43 — ИА Регнум. ВМС Латвии зафиксировали на месте повреждения подводного оптоволоконного кабеля судно, которое якобы направлялось в Россию под флагом Мальты, однако не нашли следов какой-либо подозрительной активности. Об этом заявил командующий латвийскими ВМС адмирал Марис Поленцс на пресс-конференции 26 января.

Stefan Sauer/Global Look Press

«Мы установили, что судно направлялось в Россию и ждёт следующего разрешения от агента, чтобы отправляться дальше. Мы не обнаружили никаких подозрительных действий на борту и повреждений якоря», — заявил Поленцс.

Ранее портал LSM со ссылкой на Латвийский государственный радиотелевизионный центр (LVRTC) сообщил, что подводный оптоволоконный кабель в Балтийском море был повреждён утром 26 января. Центр утверждает, что есть основания полагать, что кабель существенно повреждён и что повреждение вызвано внешними воздействиями. В LVRTC также добавили, что система мониторинга передачи данных компании зафиксировала перебои на участке между латвийским Вентспилсом и шведским Готландом.

Поленцс также добавил, что ВМС Латвии продолжат следить за другими судами на месте и вблизи инцидента.

Как передавало ИА Регнум, 14 января шведская общественная телекомпания SVT сообщила, что подводный кабель в Балтийском море, соединяющий Швецию, Литву, ФРГ и Финляндию, получил повреждение. Ранее сообщалось о повреждении четырёх других кабелей.

В декабре генсек НАТО Марк Рютте также пообещал в срочном порядке рассмотреть вопрос развёртывания миссии военных патрулей Navy Policing в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов.

16 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что альянс воспользовался инцидентом с повреждением подводных кабелей в качестве предлога для увеличения своего военного присутствия в стратегическом регионе. Она отметила, что западные страны продолжают подрывать глобальную энергетическую безопасность.