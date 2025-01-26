Киев, 26 января, 2025, 23:21 — ИА Регнум. Командующего Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого назначил руководителем группировки «Хортица», действующей на донецком направлении, глава киевского режима Владимир Зеленский, сообщается 26 января в Telegram-канале политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области — генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица». Это самые жесткие направления боев», — пояснил Зеленский.

При этом Драпатый сохранит полномочия командующего сухопутными войсками, на этот пост его назначили в ноябре прошлого года.

Группировкой «Хортица командовал генерал-майор Андрей Гнатов, который также руководил Объединенными силами ВСУ. Он назначен заместителем начальника Генштаба. Группировка «Хортица» действует на направлении Курахово и Великая Новоселка. в настоящий момент населённых пункта освобождены российскими войсками. Как сообщало Минобороны РФ, Курахово ВС России освободили от ВСУ 6 января, Великая Новосёлка освобождена 26 января.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как рассказал командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й российской армии с позывным Фарик, передовые подразделения ВС РФ зажимают в котле украинских военных, удерживающих Дачное. Кроме того, российским войскам осталось всего 5 км до Днепропетровской области.