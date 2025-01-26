Лондон, 26 января, 2025, 23:59 — ИА Регнум. Киевский режим ожидает серьёзная проблема в случае прекращения финансовой помощи со стороны Вашингтона. Такое мнение высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

Juan Antonio Segal Майдан Незалежности. Киев

«Долговременное прекращение финансовых потоков из США, если это то, к чему мы движемся, станет для Украины очень серьёзной проблемой», — заявил Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, в случае прекращения финансовой помощи Украина столкнётся с гиперинфляцией. При этом киевский режим не сможет избежать данной угрозы даже, если ЕС всё равно продолжит помогать Украине финансовым и военным путём.

Меркурис добавил, что в настоящее время угроза гиперинфляции остаётся серьёзной и будет иметь критическое влияние на возможность Украины продолжать функционировать как государство.

Как передавало ИА Регнум, 12 января лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кёртен заявил, что финансовая поддержка Украины должна быть прекращена на фоне экономических проблем в Великобритании.

В середине декабря агентство Reuters написало, что НАТО взял на себя вместо США функции по координации западной помощи Украине. Утверждалось, что передача полномочий альянсу может иметь ограниченный эффект, поскольку США при администрации Дональда Трампа способны серьёзно ударить по Украине, сократив её поддержку.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации. При этом поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в украинском конфликте.