Орел, 26 января, 2025, 23:38 — ИА Регнум. Украинский беспилотник был подавлен силами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в небе над Орловской областью. Об этом вечером 26 января сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Сегодня Орловская область неоднократно подвергалась атакам — дважды объявлялась ракетная опасность, а сейчас силами РЭБ подавлен вражеский БПЛА», — написал Клычков в Telegram-канале.

По информации губернатора, повреждений в результате атаки нет. В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия.

Как передавало ИА Регнум, 26 января пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщила, что система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» пресекла атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на водонапорный узел в Донецке.

26 января Минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских БПЛА. Там уточнили, что восемь беспилотников были подавлены над Рязанской областью, шесть — над Курской и ещё один — над территорией Белгородской области.