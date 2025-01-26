Молдавия, 26 января, 2025, 23:21 — ИА Регнум. Энергетический кризис в Приднестровье грозит превратиться в катастрофу через 10-15 дней. Такое заявление 26 января сделал вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян в эфире телеканала Moldova 1.

«Кишинев должен с внешними партнерами найти как можно быстрее решение этой ситуации. Через неделю там закончится газ, на 10-15 дней хватит угля для производства электроэнергии, после этого ситуация будет не кризисной, а катастрофической. Убытки несут и экономические агенты из-за простоя предприятий», — пояснил Серебрян.

По словам вице-премьера, судя по происходящему в Тирасполе и в регионах, ситуация меняется в худшую сторону не по дням, а буквально по часам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельскийобратился в Совбез ООН с просьбой не допустить гуманитарной энергетической катастрофы в регионе. Красносельский отметил, что энергетический кризис был вызван искусственно и по политическим причинам.

Письма с аналогичным содержанием направлены в адрес президентов Российской Федерации, США, главе киевского режима, главам государств и правительств ряда стран Евросоюза, председателю Еврокомиссии, представителям международного формата «5 + 2», а также в Международный Комитет Красного Креста.

Приднестровье получало российский газ через Украину и Молдавию, но с 1 января Киев прекратил транзит топлива по своей территории. Из-за нехватки энергоресурсов в республике отключили централизованное отопление и приостановили работу почти все промышленные предприятия.

15 января глава Приднестровья заявил, что в скором времени начнутся гуманитарные поставки газа из России в объёме, необходимом для населения и предприятий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны оказать гуманитарную газовую помощь.

17 января Красносельский обвинил Молдавию в блокировании российского газа из политических соображений. После этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что считает поставки гуманитарного топлива в ПМР незаконными и нарушающими санкции.

24 января сотни жителей Приднестровья вышли на митинг перед таможенным пропускным пунктом на трассе Бендеры — Кишинёв, выступая против газовой блокады региона со стороны Молдавии, которая препятствует гуманитарным поставкам.