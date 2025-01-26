Минск, 26 января, 2025, 22:53 — ИА Регнум. Председатель белорусского ЦИК Игорь Карпенко назвал главу евродипломатии Кайю Каллас нелегитимной после её заявлений о непризнании выборов президента в Белоруссии легитимными.

Владимир Смирнов/ТАСС

«А я не считаю, что она легитимная глава дипломатии Евросоюза. Пусть считает. А я вот так считаю. Что дальше? Это демократично. Она так считает, а я так считаю», — приводит слова Карпенко «РИА Новости».

Карпенко добавил, что Белоруссия не может быть уверена в легитимности Каллас, так как представители ЦИК республики не были представлены на её выборах.

«Вместе с тем напишите, что мы не признаем её легитимность. Ну если им так хочется, что делать», — подчеркнул глава ЦИК Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, ранее Каллас и еврокомиссар по расширению Мартп Кос заявили, что Евросоюз отказывается признавать президентские выборы в Белоруссии свободными и справедливыми. Каллас и Кос утверждают, будто в республике подавляют права человека, а также ограничивают политическое участие и доступ к независимым СМИ. По их словам, ЕС поддержит Белоруссию, если она встанет на путь «реформ», а до тех пор продолжит вводить санкции против республики.

Выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. В голосовании приняли участие пять кандидатов, среди которых действующий глава государства Александр Лукашенко. Согласно данным экзитпола, за него отдали голоса 87,6% избирателей.

Глава Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер, побывавший на нескольких избирательных участках в Белоруссии, отметил высокий уровень организации выборов, который превосходит уровень во многих странах Европы. Он также отметил, что граждане приходили на выборы с праздничным настроением, что произвело на него положительное впечатление.

Секретарь ЦИК республики Елена Балдовская 26 января заявила, что не понимает, как Евросоюз может комментировать электоральный процесс. Никто от ЕС не наблюдал за выборами и не понимает, какую работу провели в республике для их организации.