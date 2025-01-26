Будапешт, 26 января, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп твёрдо намерен прекратить военный конфликт на Украине. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после разговора с госсекретарём США Марко Рубио.

Global Look Press

«Мы подтвердили нашу взаимную приверженность миру, и мой коллега заверил меня, что президент Дональд Трамп ставит перед собой очень важную цель — положить конец трёхлетнему вооружённому конфликту в нашем регионе», — рассказал Сийярто в опубликованном в соцсетях видеосообщении.

В свою очередь глава венгерского внешнеполитического ведомства заверило Рубио, что Будапешт «с энтузиазмом, твёрдо и решительно» будет поддерживать инициативу по прекращению боевых действий и приближению к миру.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Трамп заявил, что «Украина готова заключить сделку» с Россией. Ранее он уже утверждал, что глава киевского режима Владимир Зеленский также якобы готов договориться по вопросу разрешения конфликта между Москвой и Киевом.

24 января президент России Владимир Путин отметил, что ему есть о чём поговорить с Трампом. По его мнению, лидерам стран лучше встретиться и спокойно обсудить этот и другие вопросы, представляющие интерес для РФ и США.

Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам с США по Украине. При этом он подчеркнул, что целью переговоров должен стать долгосрочный мир, а не короткое перемирие, при этом необходимо устранить изначальные причины конфликта.