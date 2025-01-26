Сочи, Краснодарский край, 26 января, 2025, 22:03 — ИА Регнум. Разъярённая толпа подростков устроила погром концертной площадки в центре Сочи из-за того, что организаторы отменили концерт блогера и тиктокера Ивана Золочевского (псевдоним Иван Золо). Об этом 26 января сообщила пресс-служба городского управления МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По информации полиции, за час до начала выступления поступило сообщение о минировании здания. Всех людей из помещений эвакуировали. Специалисты провели проверку, ничего опасного не нашли.

«Часть недовольных отменой концерта зрителей спровоцировали групповое нарушение общественного порядка. На место прибыли два наряда ППСП, в результате 20 человек задержали и доставили в отдел полиции», — говорится в Telegram-канале полиции.

Отмечается, что никто не пострадал. Правоохранители проводят проверку в связи с инцидентом.

Золочевский в Telegram-канале подтвердил отмену концерта. Он призвал добиваться возвращения денег за билеты от организаторов и распространителей.

Как передавало ИА Регнум, 20 января гражданин США и россиянка устроили погром в московской чебуречной. Они распивали водку и спорили, кто должен был стать американским президентом, а когда эмоции накалились, начали раскидывать вещи. Оказалось, что буянившие употребляли не только алкоголь, но и наркотики, обоих доставили в токсикореанимацию.

В деревне Агалатово Ленобласти в сентябре 2024 года четверо пьяных мужчин устроили погром в продуктовом магазине. Они с помощью бензопил повредили имущество и скрылись с места происшествия. Полиция задержала подозреваемых.