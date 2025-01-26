Вашингтон, 26 января, 2025, 21:48 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки вводят пошлины в 25% на все товары из Колумбии и санкции против Боготы за отказ принимать самолёты с депортированными из США нелегальными мигрантами. Об этом 26 января заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Чрезвычайные пошлины в размере 25% на все товары, поступающие в США [из Колумбии]. Через неделю тарифы в 25% будут повышены до 50%», — написал Трамп.

Он добавил, что США также ввели усиленную проверку на границе для всех колумбийских граждан. Кроме того, чиновникам из Колумбии запрещено въезжать в Соединённые Штаты Америки.

По словам Трампа, данные меры — это только начало, и Вашингтон не позволит Боготе нарушать обязательства, касающиеся депортации мигрантов.

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