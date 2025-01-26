Минск, 26 января, 2025, 21:38 — ИА Регнум. На президентских выборах в Белоруссии не было зафиксировано каких-либо преступлений или злостных правонарушений. Об этом 26 января сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Игорь Карпенко на брифинге.

Владимир Смирнов/ТАСС

Он отметил, что обстановка в период основного дня голосования на всех участках в регионах была спокойной, штатной и контролируемой.

«Каких-либо преступлений, злостных правонарушений не зафиксировано. Также не зафиксированы случаи каких-либо жалоб в адрес Центральной избирательной комиссии», — отметил Карпенко.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии прошли 26 января с 8:00 до 20:00. Итоговая явка составила 85,7%.

В выборах участвовали пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным экзитпола, он набрал 87,6%.

Вице-спикер Совета Федерации РФ, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Константин Косачёв заявил, что выборы в Белоруссии прошли в соответствии с международными стандартами и могут быть признаны состоявшимися. Он добавил, что наблюдатели МПА не выявили серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

Глава Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер, посетивший ряд избирательных пунктов в Белоруссии, также отметил высокий уровень организации выборов, который лучше, чем во многих странах Европы. Его также приятно поразило то, что граждане приходили голосовать как на праздник, у них было хорошее настроение.