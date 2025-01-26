Брюссель, 26 января, 2025, 21:55 — ИА Регнум. Евросоюз отказывается признавать президентские выборы в Белоруссии свободными и справедливыми. Об этом говорится в опубликованном 26 января заявлении главы дипломатии ЕС Каи Каллас и еврокомиссара по расширению Марты Кос.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Сегодняшние фиктивные выборы в Белоруссии не были ни свободными, ни справедливыми. Народ Белоруссии заслуживает реального голоса в вопросе о том, кто будет управлять его страной», — говорится в документе.

Каллас и Кос утверждают, будто в республике подавляют права человека, а также ограничивают политическое участие и доступ к независимым СМИ. По их словам, ЕС поддержит Белоруссию, если она встанет на путь «реформ», а до тех пор продолжит вводить санкции против республики.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии состоялись 26 января. В голосовании приняли участие пять кандидатов, среди которых действующий глава государства Александр Лукашенко. Согласно данным экзитпола, за него отдали голоса 87,6% избирателей.

Глава Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер, побывавший на нескольких избирательных участках в Белоруссии, отметил высокий уровень организации выборов, который превосходит уровень во многих странах Европы. Он также отметил, что граждане приходили на выборы с праздничным настроением, что произвело на него положительное впечатление.

Секретарь ЦИК республики Елена Балдовская 26 января заявила, что не понимает, как Евросоюз может комментировать электоральный процесс. Никто от ЕС не наблюдал за выборами, и не понимает, какую работу провели в республике для их организации.