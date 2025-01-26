Донецк, 26 января, 2025, 21:07 — ИА Регнум. Освобождённый посёлок Великая Новосёлка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был крупнейшим логистическим узлом Вооружённых сил Украины (ВСУ) на юге региона. Об этом 26 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

РИА Новости

«Великая Новосёлка была для ВСУ крупнейшим и важнейшим логистическим узлом на южнодонецком направлении», — приводит агентство слова источника.

Кроме того, отмечается, что населённый пункт является ключевой высотой на этом направлении.

Как передавало ИА Регнум, 26 января группировка войск «Восток» Вооружённых сил России освободила Великую Новосёлку. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й танковой бригады и 40-й бригады морской пехоты с освобождением населённого пункта.

24 января российские военные водрузили государственный флаг на одном из освобождённых зданий в центре Великой Новосёлки. Отмечалось, что штурмовые подразделения группировки войск «Восток» рассекли населённый пункт на две части и блокировали в них украинские формирования.

23 января Telegram-канал Mash сообщил, что у Великой Новосёлки порядка 1,5 тыс. украинских боевиков и наёмников из Польши, Великобритании и Грузии попали в окружение. Отмечалось, что окружённым поставили ультиматум — сложить оружие и сдаться в плен или быть ликвидированными.