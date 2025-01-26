Курск, 26 января, 2025, 20:56 — ИА Регнум. Деревня Гирьи в Курской области подверглась обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), пострадавших нет. Об этом 26 января сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Очередное преступление украинской хунты на Курской земле. Сегодня нацисты совершили обстрел деревни Гирьи Беловского района. Пострадавших, слава богу, нет», — написал он в Telegram-канале.

Хинштейн добавил, что в результате ударов повреждения получили четыре жилых дома. В них выбиты окна, в двух домах повреждены крыши. Кроме того, пострадало несколько гаражей и хозпостроек.

Глава региона отметил, что несмотря на то, что Гирьи входит в «серую зону», глава Беловского района Николай Волобуев выехал на место. Во всех домах в ближайшее время будет закрыт тепловой контур.

Хинштейн сообщил, что жителям предложили провести капитальный ремонт домов силами органов власти либо получить сертификат на новое жильё, поскольку Гирьи входит в список населённых пунктов для бескомиссионной выдачи сертификатов.

Как передавало ИА Регнум, 20 января в Курской области при обстреле со стороны ВСУ посёлка Коренево местный житель получил множественные осколочные ранения. Пострадавшего госпитализировали в Рыльскую центральную районную больницу.

20 января врио председателя правительства региона Алексей Дедов сообщил, что свыше 90 частных и 20 многоквартирных домов оказались повреждены за последние дни в результате атак ВСУ на Курскую область.