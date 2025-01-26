ВСУ обстреляли деревню Гирьи в Курской области
Курск, 26 января, 2025, 20:56 — ИА Регнум. Деревня Гирьи в Курской области подверглась обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), пострадавших нет. Об этом 26 января сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Очередное преступление украинской хунты на Курской земле. Сегодня нацисты совершили обстрел деревни Гирьи Беловского района. Пострадавших, слава богу, нет», — написал он в Telegram-канале.
Хинштейн добавил, что в результате ударов повреждения получили четыре жилых дома. В них выбиты окна, в двух домах повреждены крыши. Кроме того, пострадало несколько гаражей и хозпостроек.
Глава региона отметил, что несмотря на то, что Гирьи входит в «серую зону», глава Беловского района Николай Волобуев выехал на место. Во всех домах в ближайшее время будет закрыт тепловой контур.
Хинштейн сообщил, что жителям предложили провести капитальный ремонт домов силами органов власти либо получить сертификат на новое жильё, поскольку Гирьи входит в список населённых пунктов для бескомиссионной выдачи сертификатов.
Как передавало ИА Регнум, 20 января в Курской области при обстреле со стороны ВСУ посёлка Коренево местный житель получил множественные осколочные ранения. Пострадавшего госпитализировали в Рыльскую центральную районную больницу.
20 января врио председателя правительства региона Алексей Дедов сообщил, что свыше 90 частных и 20 многоквартирных домов оказались повреждены за последние дни в результате атак ВСУ на Курскую область.