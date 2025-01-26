Москва, 26 января, 2025, 20:59 — ИА Регнум. Президентские выборы в Белоруссии прошли в соответствии с международными стандартами и могут быть признаны состоявшимися. Об этом 26 января заявил вице-спикер Совета Федерации РФ, координатор группы международных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Константин Косачёв.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Отмечены большая активность избирателей и очень доброжелательная атмосфера на участках», — отметил он.

Косачёв добавил, что наблюдатели МПА не выявили серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента Белоруссии прошли 26 января с 8:00 до 20:00. В них участвовали пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным экзитпола, он набрал 87,6%.

Глава Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер, посетивший ряд избирательных пунктов в Белоруссии, также отметил высокий уровень организации выборов, который лучше, чем во многих странах Европы. Его также приятно поразило то, что граждане приходили голосовать как на праздник, у них было хорошее настроение.