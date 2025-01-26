Москва, 26 января, 2025, 20:41 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры водружения российских флагов в Великой Новосёлке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Видео опубликовано 26 января в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

«После зачистки Великой Новосёлки от формирований киевского режима воины-гвардейцы установили государственные флаги Российской Федерации и знамёна своих соединений во всех районах населённого пункта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Великая Новосёлка освобождена в результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

Как передавало ИА Регнум, 26 января группировка войск «Восток» Вооружённых сил России освободила Великую Новосёлку. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 5-й танковой бригады и 40-й бригады морской пехоты с освобождением населённого пункта.

24 января российские военные водрузили государственный флаг на одном из освобождённых зданий в центре Великой Новосёлки. Отмечалось, что штурмовые подразделения группировки войск «Восток» рассекли населённый пункт на две части и блокировали в них украинские формирования.

23 января Telegram-канал Mash сообщил, что у Великой Новосёлки порядка 1,5 тыс. украинских боевиков и наёмников из Польши, Великобритании и Грузии попали в окружение. Отмечалось, что окружённым поставили ультиматум — сложить оружие и сдаться в плен или быть ликвидированными.