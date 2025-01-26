Минск, 26 января, 2025, 20:47 — ИА Регнум. Президентские выборы в Белоруссии организованы лучше, чем во многих европейских странах, граждане приходят на них как на праздник. Об этом 26 января заявил глава Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер, приехавший в республику в качестве международного наблюдателя.

Global Look Press

«По сравнению со многими европейскими государствами техническая подготовка к этим выборам находится на очень высоком уровне… Люди приходят в хорошем настроении», — процитировало его «РИА Новости».

Тюрмер отметил, что был рад видеть, как избиратели идут на участки в хорошем настроении, пожилые люди приходят вместе с детьми и внуками. На участках внимательно относятся к гражданам, объясняют, что можно делать, а что нельзя, организованы наилучшие условия.

Политик уточнил, что побывал на нескольких участках, расположенных на границе Белоруссии с Польшей. Он также отметил спокойную обстановку на местах.

Как передавало ИА Регнум, голосование на президентских выборах в Белоруссии проходило с 8:00 до 20:00. По данным экзитпола, побеждает действующий глава республики Александр Лукашенко, набрав 87,6%. На втором месте первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков (2,7%), у остальных кандидатов менее 2%. Против всех проголосовали 5,1% избирателей.

21 января Европарламент выпустил проект резолюции, в которой призвал не признавать президентские выборы в Белоруссии, не дожидаясь их начала. Секретарь ЦИК республики Елена Балдовская 26 января заявила, что не понимает, как можно комментировать электоральный процесс, не наблюдая за ним и не понимая, какая работа была проведена.