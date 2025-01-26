Минск, 26 января, 2025, 20:16 — ИА Регнум. На выборах президента Белоруссии побеждает действующий глава государства Александр Лукашенко с 87,6% голосов. Об этом 26 января сообщил экзитпол белорусского комитета молодёжных организаций.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

По данным экзитпола, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич набирает 1,8% голосов, предприниматель Анна Канопацкая — 1,6%, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков — 2,7%, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк — 1,2%. Против всех проголосовали 5,1% избирателей.

Отмечается, что экзитпол проводился на более чем 300 участках для голосования в городах и в сельской местности.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии, как ожидается, огласит предварительные данные о результатах выборов 27 января в 02:30 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 21–25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование на выборах президента. Явка составила 41,81% от числа граждан, включённых в избирательные списки. Как отметили российские наблюдатели, нарушений на выборах не было.

В воскресенье, 26 января, начался основной этап голосования. В 08:00 мск открылись избирательные участки, на каждом прозвучал государственный гимн республики. Зампредседателя ЦИК Белоруссии Алексей Башан объявил выборы состоявшимися.

Лукашенко проголосовал 26 января в Белорусском государственном университете физической культуры. После этого он провёл пресс-конференцию, в ходе которой в том числе признался, что не хотел участвовать в нынешних выборах главы республики.