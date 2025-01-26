Донецк, 26 января, 2025, 20:13 — ИА Регнум. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» пресекла атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) на водонапорный узел в Донецке. Об этом 26 января сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК).

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«Перехвачен украинский ударный БПЛА самолётного типа, который был нацелен на важный для региона водонапорный узел, обеспечивающий подачу воды в несколько районов Донецка», — говорится на странице НАК в соцсети «ВКонтакте».

Специалисты-взрывотехники регионального управления ФСБ России вместе с сотрудниками местного управления МЧС обезвредили беспилотник. Они изъяли из него взрывное устройство и уничтожили на полигоне.

Как передавало ИА Регнум, «Купол Донбасса» в течение недели с 13 по 19 января обезвредил 137 украинских беспилотников над Донецком и Макеевкой. Это позволило не допустить жертв среди мирных граждан и ущерба инфраструктуре.

Неделей ранее с помощью «Купола Донбасса» были ликвидированы 208 дронов, запущенных ВСУ. В том числе, благодаря системе сорвали атаку на газовую магистраль возле школы.