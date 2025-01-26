Краснодар, 26 января, 2025, 19:57 — ИА Регнум. В Краснодаре мужчина избил и ограбил пенсионера, совершив нападение в лифте одного из многоэтажных домов. Об этом сообщили в управлении МВД по городу.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сообщение о нападении на 78-летнего пожилого мужчину поступило 26 января. Агрессор несколько раз ударил пенсионера, после чего обшарил все его карманы.

«Предполагаемый злоумышленник задержан», — указано в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители начали проверку по факту нападения.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января двое подростков избили 70-летнего пенсионера у торгового центра в Гусь-Хрустальном Владимирской области. Полицейские установили их личности. В отношении родителей подростков были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию»). Решается вопрос о квалификации совершённого деяния.