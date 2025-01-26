Минск, 26 января, 2025, 20:01 — ИА Регнум. Президентские выборы в Белоруссии проходят согласно законодательству, при их организации соблюдается больше законности и демократии, чем в некоторых странах Евросоюза. Об этом 26 января заявил бывший польский судья Томаш Шмидт, присутствующий в качестве иностранного наблюдателя на голосовании.

Global Look Press

«Оценка такая, что всё, что тут происходит, по законам белорусским правильно. В том числе, если это сравнить с законами Евросоюза — тут больше демократия, чем в некоторых странах Евросоюза», — рассказал он журналистам.

Отмечается, что СМИ западных стран изображают выборы в Белоруссии исключительно в негативном ключе, при этом Европарламент вынес свою резолюцию о непризнании выборов президента страны ещё до того, как они состоялись.

«Я бы им сказал, приезжайте, посмотрите самостоятельно, как это происходит. Выборы ещё не состоялись, а Евросоюз уже вынес свою оценку, что выборы неправильные — это просто смешно», — добавил Шмидт.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором призвал страны Евросоюза не признавать президентские выборы в Белоруссии ещё до их их начала. Кроме того, в документе отмечались рекомендации по расширению и усилению санкций против республики.

Представитель белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что Служба внешних действий Евросоюза уже подготовила заявление, в котором утверждалось, что ограничения на доступ независимых медиа в Белоруссии якобы подорвали легитимность, из-за чего необходимые условия демократических выборов «не были соблюдены». Он уточнил, что в этой резолюции Евросоюза с самого начала высказывались ложные утверждения.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ноябре 2024 года предупредил, что западные спецслужбы планируют дестабилизировать обстановку в Белоруссии перед выборами президента.