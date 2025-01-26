Вашингтон, 26 января, 2025, 19:38 — ИА Регнум. Успех предпринятых президентом США Дональдом Трампом мер по массовой депортации мигрантов будет зависеть от действий конгресса. Об этом 26 января заявил куратор по вопросам безопасности границ в Белом доме Том Хоман.

Global Look Press

«Я реалист. Мы можем сделать то, что в наших силах, с теми деньгами, которые у нас есть. Мы постараемся быть эффективными, но чем больше у нас денег, тем большего мы можем добиться», — процитировал его ABC News.

Хоман отметил, что конгресс сейчас не предоставляет иммиграционной и таможенной полиции финансирования в том объёме, который позволил бы задержать всех нелегалов. В связи с этим масштаб правоохранительных операций по будущему выдворению напрямую будет связан с поступающими деньгами. Чем их будет больше, тем эффективнее будет работа, подчеркнул куратор.

Он также пояснил, что в целом степень успеха операции покажет уровень общественных угроз безопасности в США. Именно поэтому в планах выдворение всех членов банды нелегалов в этой стране, включая венесуэльский картель Tren de Agua.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в своей предвыборной кампании пообещал остановить поток мигрантов, въезжающих в страну через Мексику. 20 января в инаугурационной речи он заявил, что введёт на южной границе режим ЧП и направит туда войска. 22 января американский лидер своим указом приостановил незаконный въезд мигрантов через южную границу США. Пентагон также заявил об отправке на границу с Мексикой 1,5 тыс. военных.

При этом 23 января в Мексике отказали в посадке военному самолёту из США, который перевозил на борту нелегальных мигрантов. Позднее американские власти сообщили, что ситуация была исправлена и страна в итоге приняла рекордные четыре депортационных рейса за один день.

В беседе с ИА Регнум политолог-американист Владимир Корнилов отметил, что Трамп не отступит от своей миграционной политики. Он никогда не скрывал своего намерения заставить Мексику и те страны, которые, по его мнению, являются источником прихода этих мигрантов, брать их назад. Угрозы будут продолжаться в адрес этих стран и прежде всего с применением пошлин и тарифов, добавил политолог.