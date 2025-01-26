Богота, 26 января, 2025, 19:47 — ИА Регнум. Колумбия запрещает прилёт в страну самолётам с депортируемыми из США нелегальными мигрантами. Об этом 26 января объявил президент республики Густаво Петро.

Global Look Press

«США не могут обращаться с колумбийскими мигрантами как с преступниками. Я не разрешаю доступ американским самолётам с колумбийскими мигрантами на нашу территорию», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Петро потребовал от американских властей ввести протокол, в котором будет предусматриваться достойное обращение с высылаемыми мигрантами.

Как передавало ИА Регнум, телеканал NBC ранее сообщил, что 23 января Мексика отказалась принять один из военных американских самолётов, который вёз нелегальных мигрантов из США. Но потом ситуация изменилась, возвращение мигрантов продолжилось, на следующий день было четыре депортационных рейса.

Куратор по вопросам безопасности границ США в американской администрации Томас Хоман 25 января заявил, что из страны будут ежедневно депортировать нелегальных мигрантов на военных самолётах. Миграционные органы получили возможность задерживать любого из 11 млн нелегалов, а не только тех, кого сочли опасным для общества.

Кроме того, американские власти приостановили ряд программ по предоставлению разрешения мигрантам ряда стран временно переезжать в США. Это коснулось в том числе граждан Украины.