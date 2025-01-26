Минск, 26 января, 2025, 19:35 — ИА Регнум. Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Елена Балдовская заявила, что не понимает, как Евросоюз может комментировать выборы президента республики, не наблюдая за ними.

Сергей Шелег/БелТА/ТАСС

«Я не знаю, как можно судить о выборах, не видя, как они проходят, не понимая, как они регулируются законодательно, не понимая, какая подготовительная работа проведена, какова компетенция людей, которые организовывают выборы», — приводит её слова ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Европарламент опубликовал проект резолюции с призывом к странам ЕС не признавать президентские выборы в Белоруссии, не дожидаясь их начала. Также в документе говорится, что в республике нужно провести «свободные и справедливые выборы».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 января заявил, что резолюция Европарламента — это пресмыкание перед «старшими братьями» в Вашингтоне. Он добавил, что ЕП принял этот документ с подачи выехавшей из страны белорусской оппозиции. По его словам, «ребята как всегда поторопились и наляпали» то, от чего потом придётся отмываться.

Глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко назвал действия Европарламента прямым вмешательством в электоральный суверенитет республики.