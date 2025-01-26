Хельсинки, 26 января, 2025, 19:27 — ИА Регнум. Если президенту США Дональду Трампу удастся урегулировать конфликт на Украине, то это вызовет негативную реакцию у Евросоюза. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

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«Представьте себе гнев европейской элиты, НАТО и русофобов, если президенту США удастся достичь перемирия на Украине», — написал он в посте, опубликованном в Х 24 января.

Ранее, 22 января, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что странам Европы необходимо затягивать украинский конфликт для сдерживания России и готовиться к войне в следующие пять лет. Он отметил, что каждый день, пока Украина продолжает воевать — это один день, который позволит ЕС и НАТО стать сильнее.

Как передавало ИА Регнум, 23 января Трамп заявил, что «Украина готова заключить сделку» с Россией. Ранее он уже утверждал, что глава киевского режима Владимир Зеленский также якобы готов договориться по вопросу разрешения конфликта между Москвой и Киевом.

24 января президент России Владимир Путин отметил, что ему есть о чём поговорить с Трампом. По его мнению, лидерам стран лучше встретиться и спокойно обсудить этот и другие вопросы, представляющие интерес для РФ и США.

Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам с США по Украине. При этом он подчеркнул, что целью переговоров должен стать долгосрочный мир, а не короткое перемирие, при этом необходимо устранить изначальные причины конфликта.