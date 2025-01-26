Минск, 26 января, 2025, 19:12 — ИА Регнум. Явка избирателей в ходе выборов президента Белоруссии по состоянию на 18:00 мск 26 января составила 81,5%. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома республики.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Лидером по доли проголосовавших граждан является Могилёвская область, там получили бюллетени 89,05% граждан. Далее по этому показателю идут Гомельская и Брестская области, соответственно 86,69% и 86,42%.

В Гродненской области проголосовали 83,53%, в Минской — 83,12%, в Витебской области — 80,94%, в столице — 66,83%. Для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы проголосовали более половины граждан, внесённых в избирательные списки.

Как передавало ИА Регнум, избирательные участки в Белоруссии открылись в 8:00 26 января. Выборы будут идти до 20:00. Зампредседателя ЦИК страны Алексей Башан объявил выборы состоявшимися.

На выборах в том числе проголосовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. После этого он в ходе пресс-конференции заявил, что не ищет преемника для передачи власти.

С 21 по 25 января в Белоруссии прошло досрочное голосование на выборах президента. По его итогам явка составила 41,81%. Российские наблюдатели не выявили нарушений.