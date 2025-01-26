Москва, 26 января, 2025, 19:11 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили семь украинских беспилотников над Белгородской областью и Крымом. Об этом 26 января сообщило Министерство обороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«С 16:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов: пять украинских БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и два — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 26 января российские средства ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников. Восемь дронов были подавлены над Рязанской областью, шесть — над Курской и ещё один — над территорией Белгородской области.

В ночь на 24 января средства ПВО уничтожили над российскими регионами 121 дрон ВСУ. 37 беспилотников перехватили над территорией Брянской области, 20 — над Рязанской, по 17 БПЛА уничтожили над Курской и Саратовской областями, семь — над Ростовской, по шесть — над Московской и Белгородской, три — над Воронежской, по два — над Тульской, Орловской и Липецкой областями, по одному БПЛА сбили над Крымом и Москвой.