Курск, 26 января, 2025, 19:06 — ИА Регнум. Российские военные пресекли попытку прорыва Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе посёлка Тёткино в Курской области. Об этом 26 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Александр Полегенько/ТАСС

«Утром противник предпринял попытку переброски десанта в район Тёткина. Бойцы вскрыли своевременно попытку, уничтожили десант и бронемашины ВСУ», — приводит агентство слова источника.

Он уточнил, что живая сила противника была уничтожена расчётами FPV-дронов и артиллерией.

Как сообщало ИА Регнум, за первые две недели января Вооружённые силы России освободили четыре населённых пункта в Курской области — Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

Также российские военные не дали подразделениям ВСУ прорваться в направлении хутора Бердин. В Минобороны отметили, что ВС РФ наступают в Курской области на всех направлениях, причиняя противнику потери и вытесняя с занятых территорий. ВСУ не помогает даже переброска дополнительных резервов.