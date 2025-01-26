Москва, 26 января, 2025, 19:04 — ИА Регнум. В районе Метрогородок на востоке Москвы более 780 семей переехали в новые квартиры по программе реновации. Об этом 26 января сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Департамент градостроительной политики города Москвы

«В 2023 году под заселение по программе реновации передали новостройку по адресу: Открытое шоссе, дом 30, жилая площадь которой превышает 54 тыс. кв. м. Туда начали переезжать жители сразу 13 старых домов, 12 из которых уже полностью расселены. Более 780 семей отпраздновали новоселье в новых квартирах с улучшенной по стандартам программы реновации отделкой», — процитировал его портал Градостроительного комплекса Москвы.

ЖК на Открытом шоссе построили с применением технологий, позволяющих на 20% сократить временные затраты на обслуживание зданий. В районе продолжаются строительно-монтажные работы ещё на двух объектах общей площадью квартир более 23 тыс. кв. м.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что программу реновации жилого фонда решено сделать постоянной для непрерывного обновления и строительства нового комфортного жилья. По словам градоначальника, она выйдет на самоокупаемость в 2032 году. После этого постепенно расходы на программу будут возвращаться в столичный бюджет за счёт продажи дополнительного жилья, построенного в рамках реновации.

Позднее мэр Москвы сообщил, что дома, построенные по реновации, потребляют в два раза меньше электроэнергии по сравнению со старым жильём. Подобные условия способствуют существенному снижению углеродного следа в столице. Новостройки проектируют с усовершенствованными инженерными системами и тепловой защитой зданий.