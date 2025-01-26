Донецк, 26 января, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России вошли в село Дачное в Донецкой Народной Республике с двух направлений и продвигаются к его центру. Об этом 26 января сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Александр Полегенько/ТАСС

«Наши войска вошли в северную часть Дачного и наступают в восточной части к центру села», — процитировало его «РИА Новости».

По информации Рогова, в этом селе ВСУ после освобождения российскими войсками Курахово оборудовали крупный опорный пункт, а также в спешке постарались создать новую линию обороны.

Как передавало ИА Регнум, командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й российской армии с позывным Фарик накануне рассказал, что передовые подразделения ВС РФ зажимают в котле украинских военных, удерживающих Дачное. Кроме того, российским войскам осталось всего 5 км до Днепропетровской области.

26 января бойцы 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты российской группировки войск «Восток» освободили посёлок Великая Новосёлка в ДНР. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил соединение с успешным взятием населённого пункта.

Также 26 января подразделения группировки войск «Центр» российской армии освободили село Зелёное в ДНР. Потери противника в их зоне ответственности за сутки составили до 650 военных, четыре бронемашины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия.