Свободный, Амурская область, 26 января, 2025, 18:49 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате пожара в деревянном доме в городе Свободном Амурской области. Об этом 26 января сообщило МЧС России.

МЧС России

«В городе Свободном загорелся деревянный дом. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тела четырёх погибших», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что пожар на площади 56 кв. м потушили 12 специалистов и четыре единицы техники. Причину произошедшего установят эксперты.

Как передавало ИА Регнум, 25 января при пожаре в частном доме в Новосибирске погибли девочка и две женщины, в ожоговый центр в тяжёлом состоянии доставили хозяина дома.

Пожар начался в районе трёх часов ночи. В доме находились четыре человека — семейная пара, а также приехавшие к ним в гости накануне дочь и внучка. Когда приехали спасатели, дом горел по всей площади. За час огонь удалось потушить. Предварительная площадь возгорания составила 120 кв. м.