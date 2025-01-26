Рига, 26 января, 2025, 19:08 — ИА Регнум. Подводный оптоволоконный кабель в Балтийском море был повреждён утром 26 января. Об этом заявил портал LSM со ссылкой на Латвийский государственный радиотелевизионный центр (LVRTC).

Global Look Press

«На данный момент есть основания полагать, что кабель существенно повреждён и что повреждение вызвано внешними воздействиями. Также был обнаружен возможный виновник», — говорится в материале.

В LVRTC также добавили, что система мониторинга передачи данных компании зафиксировала перебои на участке между латвийским Вентспилсом и шведским Готландом.

Отмечается, что компания уже уведомила ВМС страны, а те связались с союзниками по НАТО, включая Швецию. Следствие в Латвии также возбудило уголовное дело, а премьер-министр страны Эвика Силиня провела совещание ответственных служб и министерств.

Как передавало ИА Регнум, 14 января шведская общественная телекомпания SVT сообщила, что подводный кабель в Балтийском море, соединяющий Швецию, Литву, ФРГ и Финляндию, получил повреждение. Ранее сообщалось о повреждении четырёх других кабелей.

В этот же день премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что Североатлантический альянс радикально увеличит военное присутствие в Балтийском море. По его словам, причиной инцидента якобы могла стать российская агрессия.

В декабре генсек НАТО Марк Рютте также пообещал в срочном порядке рассмотреть вопрос развёртывания миссии военных патрулей Navy Policing в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов.

16 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что альянс воспользовался инцидентом с повреждением подводных кабелей в качестве предлога для увеличения своего военного присутствия в стратегическом регионе. Она отметила, что западные страны продолжают подрывать глобальную энергетическую безопасность.