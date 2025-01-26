Ещё один подводный кабель между Латвией и Швецией был повреждён
Рига, 26 января, 2025, 19:08 — ИА Регнум. Подводный оптоволоконный кабель в Балтийском море был повреждён утром 26 января. Об этом заявил портал LSM со ссылкой на Латвийский государственный радиотелевизионный центр (LVRTC).
«На данный момент есть основания полагать, что кабель существенно повреждён и что повреждение вызвано внешними воздействиями. Также был обнаружен возможный виновник», — говорится в материале.
В LVRTC также добавили, что система мониторинга передачи данных компании зафиксировала перебои на участке между латвийским Вентспилсом и шведским Готландом.
Отмечается, что компания уже уведомила ВМС страны, а те связались с союзниками по НАТО, включая Швецию. Следствие в Латвии также возбудило уголовное дело, а премьер-министр страны Эвика Силиня провела совещание ответственных служб и министерств.
Как передавало ИА Регнум, 14 января шведская общественная телекомпания SVT сообщила, что подводный кабель в Балтийском море, соединяющий Швецию, Литву, ФРГ и Финляндию, получил повреждение. Ранее сообщалось о повреждении четырёх других кабелей.
В этот же день премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что Североатлантический альянс радикально увеличит военное присутствие в Балтийском море. По его словам, причиной инцидента якобы могла стать российская агрессия.
В декабре генсек НАТО Марк Рютте также пообещал в срочном порядке рассмотреть вопрос развёртывания миссии военных патрулей Navy Policing в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов.
16 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что альянс воспользовался инцидентом с повреждением подводных кабелей в качестве предлога для увеличения своего военного присутствия в стратегическом регионе. Она отметила, что западные страны продолжают подрывать глобальную энергетическую безопасность.