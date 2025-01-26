Киев, 26 января, 2025, 19:09 — ИА Регнум. Все программы поддержки Украины по линии американского Агентства по международному развитию (USAID) приостановлены. Об этом 26 января написало украинское издание «Общественное. Новости», ссылаясь на офис организации в Киеве.

Global Look Press

USAID не раскрыло подробностей по данному вопросу. 25 января Reuters сообщило, что после указа американского госсекретаря Марко Рубио и по поручению президента США Дональда Трампа проекты финансирования Украины были заморожены. Согласно документу Штаты приостановили программы поддержки всех зарубежных стран.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп во время выступления в Лас-Вегасе подтвердил приостановку руководством США финансовой помощи иностранным государствам.

В это же время американские дипломаты обратились к Марко Рубио с просьбой исключить программы, связанные с Украиной, из приказа о 90-дневной заморозке иностранной помощи. При этом ряд организаций в Киеве уже подаёт сигналы о прекращении работы.

В это время глава киевского режима Владимир Зеленский, комментируя указ Госдепартамента США об ограничении поддержки иностранных государств, в том числе и Украины, заявил, что помощь его стране продолжается. Он добавил, что знает об остановке гуманитарных программ и проектов для институций, но сфокусирован он конкретно на военной помощи.

Военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум объяснил, что враньё Зеленского по поводу продолжения помощи США может быть связано с его желанием показать прочность своей позиции перед возможными выборами президента страны. Эксперт отметил, что глава киевского режима уже получил репутационный урон из-за того, что его не пригласили на инаугурацию Трампа. В связи с этим он пытается поднять свой авторитет, пытаясь заручиться поддержкой США.

20 января Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи. В документе сообщалось, что масштаб помощи США, оказываемой другим странам, не соответствует интересам и даже противоречит ценностям американского государства, дестабилизируя «мир во всём мире».