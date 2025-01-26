Москва, 26 января, 2025, 18:32 — ИА Регнум. В ТиНАО в 2025 году построят и реконструируют порядка 30 образовательных учреждений. Об этом 26 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин/https://t.me/mos_sobyanin

«Пять — на бюджетные средства, остальные — за счёт инвесторов», — написал он в Telegram-канале.

Так, в Коммунарке появится новая школа для 1100 учеников. В Бекасове закончат реконструкцию школы №2062. В каждом из двух учебных объектов оборудуют медиатеки, лабораторно-исследовательские комплексы, благоустроенные дворы со спортивной зоной.

По словам градоначальника, почти готовы детсады в жилых комплексах «Новые Ватутинки», «Первый Московский Город Парк», «Скандинавия» и «Бунинские Луга». В них предусмотрены физкультурные залы, кружковые, методические кабинеты. В зданиях будут широкие светлые окна и удобные выходы на улицу.

Как сообщало ИА Регнум, в 2024 году инвесторы заключили 13 договоров с Москвой, согласно которым они возведут и передадут столице школы и детсады. Объекты суммарно рассчитаны более чем на 4,6 тыс. дошкольных и 9,8 тыс. школьных мест. Восемь из 13 договоров заключены на строительство объектов в ТиНАО.