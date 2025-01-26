Киев, 26 января, 2025, 18:27 — ИА Регнум. Воевавшего в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ) кинорежиссёра Станислава Притулу ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 26 января его супруга Лариса Титаренко сообщила в Facebook (принадлежит корпорация Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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40-летнего режиссёра ликвидировали 22 января, до этого он несколько дней не выходил на связь. При этом неизвестно, при каких обстоятельствах и в районе какого населённого пункта это произошло.

Притула родился в Киеве, окончил национальный лингвистический университет. После вуза работал в украинском «Госкино», позже руководил общественным советом при этом ведомстве.

Он участвовал в боевых действиях на стороне Украины в 2014 году, а после начала спецоперации вступил в ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 6 января в зоне проведения спецоперации был ликвидирован воевавший в рядах ВСУ танцор Владимир Раков, который в 2019 году принимал участие в российском танцевальном шоу «Танцы на ТНТ».

5 января украинское агентство УНИАН сообщило о ликвидации в зоне СВО музыкального редактора украинского шоу «МастерШеф» Антона Вовка, ранее вступившего в ряды ВСУ.