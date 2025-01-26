Копенгаген, 26 января, 2025, 18:43 — ИА Регнум. В Дании суд не станет экстрадировать на Украину россиянина, подозреваемого в шпионаже, и украинца, обвиняемого в краже. Об этом сообщило агентство Ritzau 26 января.

Steffen Trumpf/Global Look Press

«Российский гражданин избежит суда на Украине по делу о шпионаже… Западный Высокий суд постановил, что Дания не может экстрадировать россиянина. Суд также отказался экстрадировать украинца, который у себя на родине обвиняется в краже драгоценностей и наличных средств в ходе четырех эпизодов взломов», — говорится в материале.

Отмечалось, что в случае экстрадиции двух фигурантов их могут ожидать на Украине пытки, а также бесчеловечное и унижающее достоинство человека обращение. Суд сообщил, что принял во внимание гарантии о соблюдении прав человека, заявленные украинской стороной, однако посчитал их недостаточными.

Как передавало ИА Регнум, 11 июня датские СМИ сообщили о задержании россиянки. Служба безопасности заявила, что женщина якобы несколько лет получала деньги от государственного фонда, где работают сотрудники разведки. Сообщалось, что задержанная играет важную роль в русской общине в Дании и возглавляет консультационный центр для русскоговорящих в городе на острове Зеландия.

На следующий день МИД РФ заявил, что власти Дании не предоставили никаких доказательств вины задержанной по обвинению в «шпионаже» россиянки. Кроме того, из-за преследований под ударом спецслужб в стране может оказаться любой гражданин России.